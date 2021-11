Epic Store accoglie Antstream Arcade, piattaforma retrogaming con oltre 1.200 giochi

Epic Games Store espande i suoi confini integrando Antstream Arcade nel suo ecosistema. Si tratta di una piattaforma totalmente incentrata sul retrogaming con cui potrete rispolverare numerose perle del passato.

Il servizio arcade è ora disponibile tramite il negozio di Epic e consente agli utenti di giocare gratuitamente a titoli classici come Pac-Man, Space Invaders, Earthworm Jim e Mortal Kombat, il tutto utilizzando la tecnologia cloud streaming. La libreria Antstream include oltre 1.200 giochi, inclusi titoli di Disney, Warner Brothers, Bandai Namco, Atari e Taito, oltre a giochi in stile retrò di sviluppatori indipendenti. Di recente si è anche aggiunta la serie Super Star Wars, originariamente pubblicata su SNES.

Il servizio è fruibile in via gratuita o abbonandovi a 9,99 euro per ottenere un account premium grazie al quale evitare gli spot pubblicitari. Tra le piattaforme supportate da Antstream Arcade abbiamo Windows, Mac, Android, Linux, Nvidia Shield e Amazon Fire.

La notizia giunge soltanto a pochi giorni di distanza dalla conferma dell'investimento di Atari in Antstream Arcade. La nota compagnia ha investito 500.000 dollari sulla piattaforma dedicata al retrogaming, con un possibile margine di crescita fino a 3,5 milioni di dollari. Le due parti erano già state in stretto contatto durante la realizzazione della microconsole Atari VCS.