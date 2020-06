Epic Store: annunciati i prossimi giochi gratis tra barbari e platform 'colorati'

Premuratisi di regalare AER e Stranger Things su Epic Store, i curatori dello store digitale di Epic Games svelano i prossimi videogiochi PC che potranno essere scaricati gratuitamente dalla prossima settimana.

I due protagonisti della prossima promozione che coinvolgerà il negozio di Epic e i suoi frequentatori saranno Conan Exiles e Hue. Sia l'action sandbox votato al multiplayer di Funcom che il puzzle platform di Fiddlesticks Games basato sull'impiego dei colori per risolvere intricati enigmi ambientali potranno essere scaricati gratis su Epic Store dalle ore 17:00 di giovedì 2 luglio, per poi dare il cambio ai nuovi giochi in regalo sul negozio di Epic in arrivo la sera del 9 luglio.

Se desiderate approfondire la conoscenza di questi due titoli, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Conan Exiles curata da Matteo Mangoni e la recensione di Hue a firma di Andrea Dresseno.

Da qui a giovedì prossimo, comunque, gli utenti in possesso di un account Epic Store (l'iscrizione è gratuita) possono riscattare una copia a zero euro di AER Memories of Old e Stranger Things 3. La suggestiva avventura di Forgotten Key e il frizzante action in pixel art di BonusXP legato all'omonima serie televisiva sono disponibili in via del tutto gratuita sulle pagine del negozio digitale di Epic Games.