Epic Store si apre agli sviluppatori: disponibile la pubblicazione autonoma dei giochi

Dopo aver annunciato i giochi Epic Store gratis del 9 e 16 marzo, i vertici di Epic Games annunciano una piccola grande rivoluzione per il proprio negozio digitale: l'azienda statunitense ha infatti reso disponibili gli strumenti per il Self Publishing dei giochi indipendenti su Epic Store.

Il nuovo strumento per la pubblicazione autonoma di Epic Games Store è disponibile da oggi, giovedì 9 marzo, per tutti gli sviluppatori e gli editori desiderosi di pubblicare in maniera veloce ed efficiente i propri titoli sulle pagine del negozio digitale di Epic, avendo così accesso agli oltre 68 milioni di utenti attivi mensili della piattaforma di distribuzione.

La pubblicazione autonoma dei giochi su Epic Store può avvenire accedendo all'apposito Portale per Sviluppatori e Editori. Oltre al pagamento della tariffa di 100 dollari per ogni gioco proposto, il Portale ha diversi requisiti da soddisfare come l'obbligo del cross-play su tutte le piattaforme per i giochi che supportano questa funzione, l'abilitazione degli Obiettivi e la classificazione per fasce di età (ottenibile gratuitamente grazie alla collaborazione tra Epic e l'IARC).

Epic Games elenca inoltre tutti quei contenuti che rendono inammissibile la validazione dei videogiochi proposti attraverso il nuovo Portale per il Self-Publishing: "contenuti discriminatori o che incitano all'odio, pornografia, contenuti illegali, contenuti che violano proprietà intellettuali altrui o per le quali non possiedi i diritti, truffe, frodi o pratiche ingannevoli come giochi falsi e malware".

L'azienda americana sottolinea infine che i videogiochi autopubblicati devono "poter essere scaricati, installati, avviati e funzionare in modo coerente con le risorse e le descrizioni fornite sulla pagina del gioco".