Epic Store: in arrivo nuove funzionalità social e migliorie per la barra di ricerca

Dopo il lancio avvenuto a dicembre 2018, il team di sviluppo di Epic Games Store continua a lavorare senza sosta per riuscire a migliorare funzionalità e servizi del marketplace dedicato al gaming su PC.

Sicuramente, dai tempi del suo claudicante esordio, Epic Store ha già accolto al suo interno tutta una serie di aggiunte che lo rendono ad oggi una piattaforma nettamente più completa e funzionale rispetto al passato. La compagnia di Tim Sweeney ha però annunciato le ulteriori novità di cui lo store si arricchirà nel corso dei prossimi giorni.

Tra queste evidenziamo l'introduzione delle Player Card: facendo clic su un amico nel pannello social, verrà visualizzata la sua scheda giocatore ed appariranno nuove opzioni per interagire con i propri contatti, modificare le impostazioni o vedere gli amici comuni. In futuro sarà possibile unirsi al party dei propri amici o mandare degli inviti perché essi si uniscano al nostro, e verranno inserite anche delle opzioni di personalizzazione della scheda giocatore.



Oltre a questo, ci sarà l'aggiunta di una modalità "Non Disturbare" con la quale potrete silenziare le notifiche, la possibilità di consultare il Pannello Social in versione ridotta (evitando così di aprire una pagina completamente separata), nonché di gestire il party direttamente in-game. Previsti infine dei miglioramenti non meglio specificati per la barra di ricerca. Al momento non è stata fornita una data precisa per l'aggiornamento, per consultare tutti gli altri dettagli vi rimandiamo al sito ufficiale di Epic Games.



Dopo Surviving Mars, oggi è il turno di un nuovo gioco gratis disponibile su Epic Store: si tratta di The Fall, scaricabile senza costi aggiuntivi da oggi alle ore 17:00 fino alla stessa ora di giovedì 25 marzo.