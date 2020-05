Epic Store: Borderlands Collection e Ark i prossimi giochi gratis? Sembra proprio così

In questi giorni sono attivi i Mega Saldi su Epic Games Store, che prevede sconti su tantissimi giochi del catalogo. La compagnia di Tim Sweeney ha però deciso di renderli ancora più appetibili mettendo a disposizione un buono sconto di 10 euro per tutti e anche una serie di giochi gratis a rotazione.

Il primo regalo è stato uno di quelli epocali, dal momento che tutti i giocatori hanno potuto scaricare gratis Grand Theft Auto 5 per PC dal 14 al 21 maggio. Non appena i saldi sono andati live, in rete ha cominciato a circolare una foto ritraente gli altri presunti giochi gratis pianificati da Epic Games, ovvero Civilization 6, Borderlands The Handsome Collection e ARK Survival Evolved, con tanto di date per la disponibilità.

Alla luce dei recenti sviluppi è altamente probabile che quell'immagine sia veritiera. Perché? Per il semplice motivo che lo scorso 21 maggio, esattamente come indicato, è stato davvero messo a disposizione Civilization 6 gratis su Epic Game Store. Il trend sembra quindi essere confermato, e ci sono serie possibilità che i prossimi giochi gratis saranno Borderlands The Handsome Collection (dal 28 maggio) e ARK Survival Evolved (dal 4 giugno). Nell'attesa della certezza assoluta, vi consigliamo di non acquistarli da nessuna parte fino ad allora, neppure in sconto!