Epic Store, continuano i regali: siete pronti ai giochi gratis del 23 e 30 marzo?

Come ogni giovedì pomeriggio, anche stavolta il negozio digitale di Epic Games si aggiorna per svelare l'elenco completo dei videogiochi da poter riscattare gratuitamente su PC tra questa e la prossima settimana.

Dal pomeriggio di oggi, giovedì 23 marzo, Epic Store regala un gioco completo e un DLC: tutti coloro che possiedono un account Epic possono riscattare in via del tutto gratuita una copia di Chess Ultra e sbloccare un ricco starter pack di World of Warships.

Il pacchetto aggiuntivo Ishizuchi consente di utilizzare in battaglia la corazzata giapponese di livello IV Ishizuchi e di accedere a numerosi bonus, come lo Spazio nel Porto supplementare, 11 mimetiche Epic, 11 bonus economici comuni di quattro tipologie spendibili ("+20% di crediti", "+100% di Exp nave", "+100% di Exp comandante" e "+300% di Exp gratis") e 5 container ricompensa.

A partire dalle ore 17:00 di giovedì 30 marzo, lo store digitale di Epic Games darà modo a tutti i suoi iscritti di scaricare gratuitamente il picchiaduro 2D 'amazzonico' Tunche: il titolo, sviluppato da LEAP Game Studios, cala gli appassionati del genere in una dimensione intrisa di elementi roguelike per fargli vivere un'avventura cooperativa con un pizzico di stregoneria sciamanica.