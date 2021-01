Epic Store continuerà a regalare giochi PC per tutto il 2021: ecco i nuovi titoli gratis

Approfittando dell'annuncio della prossima tornata di giochi PC gratis su Epic Store, i curatori del negozio digitale di Epic Games confermano la propria volontà di proseguire per tutto il 2021 la promozione settimanale sui titoli in regalo.

A partire dalle ore 17:00 di oggi, giovedì 28 gennaio, chi possiede un account Epic può scaricare in via del tutto gratuita una copia PC di Dandara Trials of Fear. Il metroidvania 2D in pixel art di Long Hat House può essere riscattato a zero euro su Epic Store fino al pomeriggio del 4 febbraio.

Una volta conclusa la promozione sull'avventura edita da Raw Fury basata sull'esplorazione del mondo di Salt, gli iscritti a Epic Store potranno rimpolpare la propria ludoteca digitale riscattando una copia di For the King, l'ultimo roguelike strategico sviluppato da IronOak Games sotto l'egida di Curve Digital. Ma siamo solo all'inizio.

Come specificato da Epic Games, infatti, l'iniziativa legata ai giochi gratis settimanali proseguirà nel 2021 in funzione dell'ottimo riscontro ricevuto dagli appassionati, con una spesa complessiva di 700 milioni di dollari su Epic Store nel 2020. Anche grazie alle offerte sui titoli in regalo, l'ecosistema di Epic Store è cresciuto in maniera sensibile: il coinvolgimento degli appassionati è quantificato dall'aumento del numero di ore trascorse nei giochi acquistati o ricevuti gratis su Epic Store, che passa dalle 3,37 miliardi di ore complessive del 2019 alle 5,7 miliardi di ore del 2020.