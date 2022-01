Epic Store continuerà a regalare giochi per tutto il 2022: i piani di Epic Games

Contestualmente all'aggiornamento di Epic Store con i nuovi giochi gratis, i rappresentanti di Epic Games passano in rassegna le attività che hanno interessato il negozio PC lo scorso anno e pianificano le strategie per il 2022.

Nella lunga lettera aperta che Epic Games condivide con tutti gli utenti del proprio negozio digitale (e non solo), la compagnia americana ripercorre con un'infografica le tappe fondamentali del percorso intrapreso nel 2021 per evolvere e potenziare il proprio Store.

Da fine 2020 a dicembre 2021, il negozio di Epic ha visto raddoppiare il catalogo di giochi in vendita (arrivando a toccare quota 917 titoli), un fattore che ha contribuito all'aumento del 20% delle spese degli utenti (più di 840 milioni di dollari). Anche l'attrattiva esercitata dalla promozione settimanale sui giochi gratis ha favorito la crescita dello store: nel 2021 sono stati riscattati oltre 765 milioni di titoli in regalo.

Non è un caso, perciò, se Epic ha deciso di confermare che i giochi gratuiti continueranno ad essere offerti agli utenti di Epic Games Store per tutto il 2022, sempre a cadenza settimanale. Sempre nel corso dell'anno appena iniziato, assisteremo a dei progressivi miglioramenti nella gestione della libreria, nella velocità di esecuzione dell'app del negozio digitale, nell'interfaccia dei profili giocatore e in altri aspetti dell'ecosistema software dello Store, come l'aggiunta di una coda per download selezionati, maggiori opzioni per filtrare e organizzare i contenuti della libreria e la possibilità di visualizzare i giochi posseduti anche al di fuori dal Launcher.