Epic Store: Cyberpunk 2077 e Red Dead Redemption 2 tra i titoli in offerta

Al termine del breve Epic Games Store Spring Showcase, i creatori di Fortnite Battaglia Reale hanno dato il via ad una nuova ondata di sconti sul proprio store grazie alla quale per i prossimi giorni sarà possibile acquistare numerosi giochi ad un prezzo scontato.

I saldi, già online, resteranno attivi fino al prossimo 25 febbraio 2021 e, per la prima volta, non sono stati accompagnati da un coupon del valore di 10 euro. Ciò significa che non esistono al momento ulteriori sconti da poter applicare alle offerte attualmente valide.

Ecco di seguito alcuni dei prodotto in vendita a prezzo scontato sul client di Epic Games:

Assassin's Creed Valhalla a 49,79 euro

Control Ultimate Edition a 23,99 euro

Crysis Remastered a 17,99 euro

Cyberpunk 2077 a 53,99 euro

Death Stranding a 35,99 euro

Ghostrunner a 20,99 euro

Godfall a 39,59 euro

Hades a 16,79 euro

Immortals Fenyx Rising a 40,19 euro

Red Dead Redemption 2 a 40,19 euro

Star Wars Squadrons a 23,99 euro

STAR WARS Jedi: Fallen Order a 19,99 euro

Watch Dogs Legion a 40,19 euro

Potete consultare l'elenco completo dei prodotti in offerta direttamente sulla pagina ufficiale dei saldi sull'Epic Games Store, nella quale è anche possibile applicare dei filtri per reperire più agilmente i prodotti appartenenti a fasce di prezzo e genere di vostro interesse.

Sapevate che il prossimo gioco gratis sull'Epic Store sarà Rage 2?