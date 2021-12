Epic Store: le feste di Natale sono più 'magiche' con il gioco gratis del 27 dicembre

Come da programma, prosegue l'iniziativa dei 14 giochi gratis di Natale su Epic Store. Dopo i super regali di Prey e Control, i curatori del negozio digitale dell'azienda statunitense invitano gli appassionati di avventure ruolistiche a riscattare a zero euro una frizzante esperienza fantasy.

A partire dalle ore 17:00 di oggi, lunedì 27 dicembre, è infatti possibile connettersi al portale di Epic Games Store e attingere all'elenco dei giochi gratis per ricevere in dono una copia PC di Mages of Mystralia.

Sviluppato da Borealys Games, Mages of Mystralia è un action GDR con visuale dall'alto che proietta i fan del genere in una colorata dimensione minacciata da una forza oscura: il nostro compito è quello di indossare i panni di un giovane avventuriero con la passione per la stregoneria che deve combattere i nemici attingendo alla sua forza spirituale. Il lungo viaggio da intraprendere darà modo agli utenti di acquisire esperienza e, con essa, sbloccare degli incantesimi sempre più potenti.

A voler dar retta al sempre puntuale leaker billbill-kun di Dealabs, dal 28 dicembre dovremmo poter scaricare a zero euro una copia di Moving Out, per poi attendere il pomeriggio del 29 dicembre e l'arrivo su Epic Store per ricevere in regalo Salt and Sanctuary. Qualora foste interessati, qui trovate la nostra recensione di Mages of Mystralia nella sua versione PlayStation 4 approdata sulla console last-gen Sony nel 2017.