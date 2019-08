Epic Store: i giochi di Ferragosto sono disponibili, svelato il nuovo titolo gratis

Come da programma, le alte sfere di Epic Games provvedono ad aggiornare le pagine dell'Epic Store per consentirci di scaricare gratuitamente le versioni PC del metroidvania Hyper Light Drifter e dello strategico Mutant Year Zero Road to Eden.

Sia l'ottimo action adventure disegnato in pixel art dagli autori di Heart Machine che l'ambizioso strategico a turni di Funcom ispirato all'iconica saga sci-fi di XCOM sono a disposizione degli utenti dello store digitale di Epic: il download gratuito dei due titoli può essere effettuato a partire da oggi, 15 agosto, fino al pomeriggio di giovedì 22 agosto.

Il lancio della nuova iniziativa promozionale del colosso videoludico statunitense s'accompagna all'annuncio del prossimo gioco che avremo modo di scaricare gratuitamente dal 22 al 29 agosto, ossia lo squisito puzzle platform FEZ.

Il capolavoro principale di Phil Fish (nonchè l'unico, vista la polemica scatenata dall'annuncio e dalla repentina cancellazione dello sviluppo di FEZ 2) è stato lanciato nell'aprile del 2012 su Xbox 360 per poi essere riproposto nei mesi e negli anni successivi sulle piattaforme più disparate. Al centro della colorata galassia di enigmi generata dalla mente del boss di Polytron troviamo Gomez, un coraggioso ragazzo che, vissuto in un piano dimensionale 2D, dovrà scontrarsi con la dura realtà di un universo tridimensionale dopo essere entrato in contatto con un bizzarro esagono fluttuante che lo spronerà a compiere un lungo viaggio donandogli, appunto, il caratteristico copricapo che dà il nome al gioco.

Cosa ne pensate dei nuovi giochi gratis scaricabili da Ferragosto e del titolo che sarà messo a disposizione degli utenti dell'Epic Store a partire dalla prossima settimana?