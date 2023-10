Epic Store e i giochi gratis: la pacchia è finita? I piani di Epic per il 2023 e oltre

In coincidenza dell'Unreal Fest 2023 organizzato da Epic Games per svelare le ultime novità su Unreal Engine 5 e le iniziative della compagnia, il publisher e sviluppatore statunitense ha discusso del futuro della nota promozione che consente ai PC gamer di scaricare settimanalmente dei giochi gratuiti su Epic Store.

Anche grazie alle offerte sui titoli in regalo, d'altronde, l'ecosistema di Epic Store è cresciuto in maniera costante, coinvolgendo gli appassionati e facendo da volano alle vendite dei videogiochi e dei contenuti aggiuntivi del negozio digitale nato per fare concorrenza a Steam e GOG.com.

A tal proposito, i vertici di Epic Store ribadiscono sul palco dell'Unreal Fest 2023 che "il nostro impegno nei confronti di Epic Store è costante e vogliamo assicurarci che tutti sappiano che continueremo a impegnarci per evolverlo e arricchirlo di contenuti. Anche per questo, il nostro piano promozionale sui giochi gratuiti settimanali continuerà per tutto il 2023 e oltre".

I dirigenti di Epic, ad ogni modo, riferiscono di "non poter condividere ulteriori dettagli su come sarà il prossimo anno di Epic Store, ma faremo qualcosa". Le alte sfere di Epic Games si rivolgono poi agli sviluppatori che si affacciano su Epic Store per esortarli a promuovere attivamente la loro presenza nel negozio digitale di Epic, sia con l'utilizzo dell'apposito logo nelle comunicazioni social che attraverso una pubblicità attiva che inizi almeno sei settimane prima del lancio per moltiplicare le entrate generate dalle vendite day one e, con esse, la visibilità dello store.

Rimanendo sulla stretta attualità, sapevate che Epic Store regala un horror cult Bethesda?