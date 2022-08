Epic Store e Giochi Gratis: da Tomb Raider a Destiny 2, ecco i nuovi regali

Il puntuale aggiornamento del giovedì pomeriggio offre ai curatori del negozio digitale di Epic l'opportunità di stilare l'elenco dei videogiochi e dei bonus da riscattare gratuitamente su Epic Store tra questa e la prossima settimana.

La nuova tornata promozionale di Epic si apre quest'oggi con il download a zero euro di Ring of Pain e del Pacchetto di Destiny 2 per i 30 anni di Bungie.

Ring of Pain è un dungeon crawler in salsa GDR e dark fantasy che coniuga l'esperienza di gioco offerta dai card game ai titoli roguelike più spietati, calando gli utenti in una dimensione ricca di attività da affrontare e di ricompense da acquisire.

Il pacchetto celebrativo per il trentesimo anniversario di Bungie, invece, offre l'accesso a ricompense cosmetiche extra di Destiny 2 nell'attività gratuita Sfide dell'Eternità nel Cosmodromo, oltre all'iconico lanciarazzi esotico Gjallarhorn.

A partire dalle ore 17:00 di giovedì prossimo, 1 settembre, sarà invece possibile riscattare a zero euro il bundle Armazillo di Knockout City e una copia PC di due importanti videogiochi: Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition e Submerged Hidden Depths. La riedizione definitiva del kolossal con protagonista Lara Croft e l'avventura post-apocalittica di Uppercut Games saranno disponibili in via del tutto gratuita su Epic Games Store dall'1 all'8 settembre.