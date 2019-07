Epic Store: i giochi sviluppati grazie al crowdfunding potranno essere rimborsati

Seguendo quanto accaduto nelle ultime ore relativamente ai rimborsi di Shenmue 3, il CEO di Epic Games, Tim Sweeney, ha annunciato una nuova politica di rimborsi legata ai titoli sviluppati tramite campagna di raccolta fondi su portali come Kickstarter.

Se uno di questi giochi, inizialmente previsto su Steam, dovesse arrivare in esclusiva temporale o meno sull'Epic Games Store, sarà la stessa azienda ad occuparsi dei rimborsi richiesti da parte degli utenti insoddisfatti. Al momento non ci sono invece informazioni per quello che riguarda il passaggio da Steam all'Epic Games Store di titoli tripla A come il recente caso di Metro Exodus, che ha scatenato le ire di moltissimi fan che non hanno prenotato il gioco e non hanno potuto acquistarlo sulla piattaforma di distribuzione digitale targata Valve.

Vi ricordiamo che tra le esclusive dell'Epic Games Store ci sono anche Borderlands 3, Control e i titoli Quantic Dreams come Heavy Rain, Beyond Two Souls e Detroit Become Human.

Sapevate che The Last Day of June sarà gratuito sull'Epic Games Store fino al prossimo giovedì?