Epic Store, inizia il Black Friday: sconti fino al 75% su 900 giochi PC!

Sono partiti i Saldi del Black Friday su Epic Games Store. La nuova iniziativa promozionale organizzata dal colosso videoludico statunitense propone sconti fino al 75% su centinaia di giochi, espansioni e pacchetti aggiuntivi.

Nella lista delle offerte lanciate dai curatori di Epic Store rientra perciò la quasi totalità dei videogiochi disponibili nel catalogo del negozio e moltissime edizioni speciali, come pure i contenuti aggiuntivi.

Tra i giochi in sconto, segnaliamo Kena Bridge of Spirits, Red Dead Redemption 2, Back 4 Blood, Far Cry 6, Riders Republic, Assassin's Creed Valhalla e Hades. Eccovi una breve carrellata con alcuni dei titoli che partecipano alla promozione di EGS per il Black Friday 2021:

Alien Isolation - sconto del 75%

Assassin's Creed Valhalla e relativi add-on - sconto del 50%

Back 4 Blood - sconto del 30%

Borderlands 3 - sconto del 75%

Chivalry 2 - sconto del 20%

Conan Exiles - sconto del 70%

Control - sconto del 70%

Far Cry 6 - sconto del 20%

GTA 5 - sconto del 50%

Hades - sconto del 30%

Hitman 3 - sconto del 60%

Kena Bridge of Spirits - sconto del 10%

Red Dead Redemption 2 - sconto del 60%

Crysis Remastered Trilogy - sconto del 20%

I Saldi del Black Friday di Epic Games Store sono attivi da oggi, martedì 23 novembre, fino alla sera di martedì 30 novembre. In calce alla notizia trovate il link alla pagina ufficiale della nuova tornata promozionale di Epic Store, mentre qui potete consultare la nostra sezione sulle offerte del Black Friday 2021.