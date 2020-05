Epic Store, iniziano i saldi: sconti su Red Dead Redemption 2, Borderlands 3 e altri

L'Epic Games Store è ancora offline, ma sembra che l'arrivo di GTA 5 gratis non sia l'unica grande novità odierna per la piattaforma digitale.

Su Epic Games Store sono iniziati anche i saldi, con sconti sulla maggior parte del catalogo del rivenditore. Rimarranno attivi fino al prossimo 11 giugno, pertanto non temete se non riuscite ancora ad accedere al negozio, avrete a disposizione molto tempo per spulciare il catalogo e decidere cosa acquistare. Stando alle prime testimonianze, tra i prodotti in offerta ci sarebbero Red Dead Redemption 2 con il 40% di sconto, Control e Borderlands 3 a metà prezzo e The Outer Worlds con un taglio del 35%.

Similmente a quanto accaduto con gli altri Mega Sale, anche a questo giro Epic Games Store offre un buono sconto di 10 euro spendibile su giochi con un prezzo da 15 euro in su, anche se già scontati. Ogni volta che utilizzerete un buono per l'acquisto di un gioco, riceverete un nuovo buono da 10 euro utilizzabile su un altro titolo, e così via. Conveniente, vero? Adesso non dobbiamo far altro che attendere che l'Epic Games Store torni online per scaricare GTA 5 gratis e scoprire quali altri giochi ci sono in offerta