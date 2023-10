Epic Store lancia Now on Epic: fino al 100% di guadagni per gli sviluppatori

Epic Games amplia il servizio fornito dal suo store annunciando Now on Epic, un progetto con cui gli sviluppatori che pubblicano su Epic Games Store avranno la possibilità di guadagnare fino al 100% degli introiti generati da un proprio titolo nei primi sei mesi dalla pubblicazione.

Quello che Epic propone è un incentivo a pubblicare sul suo marketplace giochi già lanciati su store PC di terze parti. Sulle sue pagine ufficiali, Epic dichiara che "lanceremo Now On Epic: un nuovo programma di incentivi per sviluppatori ed editori per portare i loro prodotti precedentemente pubblicati su Epic Games Store. Now On Epic offre ai partecipanti l'opportunità di aumentare i ricavi netti derivanti dalla spesa degli utenti sui prodotti idonei dall'88% al 100% nei primi sei mesi di utilizzo dello store su tutti i pagamenti elaborati da Epic Games. Dopo questo periodo iniziale di sei mesi, i titoli partecipanti continueranno a beneficiare della ripartizione delle entrate di Epic, leader del settore, pari all'88%/12%".

La compagnia di Tim Sweeney rivela che l'Epic Games Store ospita un pubblico globale con oltre 230 milioni di giocatori e 68 milioni di utenti attivi mensili, e precisa che "i partecipanti possono sfruttare le opportunità di vendita per massimizzare questa opportunità unica durante i primi sei mesi dei loro titoli pubblicati sull'Epic Games Store".

Per sfruttare l'offerta, sviluppatori ed editori devono però accettare di pubblicare su Epic Store un minimo di tre prodotti lanciati prima del 31 ottobre 2023 e attualmente disponibili su un altro negozio di PC di terze parti (o inclusi in un servizio di abbonamento di terze parti). I partecipanti che non hanno tre prodotti da proporre dovranno distribuire sullo store tutti i propri prodotti disponibili.

