Epic Store lancia i Saldi Estivi con sconti fino al 75%

Epic Games prova a rendere quest'estate rovente più sopportabile lanciando i nuovi Saldi Estivi, con sconti su numerosi giochi che arrivano fino al 75%. Scopriamo tutti i dettagli.

Sono davvero numerosi i giochi in sconto, e spaziano da produzioni indipendenti a titoli ad alto budget. Tra i tanti segnaliamo Control a 29,99 euro, Borderlands 3 a 29,99 euro, Red Dead Redemption 2 a 47,99 euro, Sid Meyer's Civilization VI a 14,99 euro, Assassin's Creed Odyssey a 19,79 euro, Satisfactory a 26,99 euro, ARK Survival Evolved a 10,99 euro, Rainbow Six Siege a 7,99 euro, Far Cry 5 a 8,99 euro, The Outer Worlds a 29,99 euro e molti, moltissimi altri. Potete consultare la lista completa dirigendovi sul sito ufficiale di Epic Games Store o accedendo al negozio direttamente dall'applicazione per desktop.

I Saldi Estivi di Epic Games Store proseguiranno fino al 6 agosto, pertanto avete tanto tempo a disposizione per decidere cosa acquistare. La compagnia di Tim Sweeney ci ricorda inoltre che coloro che hanno acquisto il Buono Sconto da 10 euro durante i precedenti Mega Saldi possono tranquillamente utilizzarli su tutti i giochi dal valore di almeno 14,99 euro (il Buono scade il 1° novembre). Già che ci siete, non dimenticate di scaricare i nuovi giochi gratis di Epic Store.