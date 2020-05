Epic Store: dal lancio del negozio, i giochi PC in regalo valgono una fortuna

Approfittando dell'enorme visibilità mediatica legata all'offerta di GTA 5 gratis su PC, la redazione di PCGamesN ha provato a scoprire quanti soldi è stato possibile risparmiare attraverso le promozioni sui giochi PC regalati dell'Epic Store.

Partita nel dicembre del 2018 con Subnautica e Super Meat Boy gratis su Epic Store, l'iniziativa promozionale del colosso videoludico statunitense ha permesso a milioni di persone di riscattare a costo zero decine di titoli.

Dapprima offerti a cadenza mensile, i giochi in regalo si sono moltiplicati con il lancio delle promozioni settimanali, dando così modo agli appassionati di arricchire costantemente la propria ludoteca senza sborsare un singolo centesimo di euro.

Come spiegato dai giornalisti di PCGamesN, chi è riuscito a non farsi scappare nessuna offerta dall'inizio delle promozioni sui giochi gratuiti di Epic Store è stato in grado di accumulare la bellezza di 108 titoli. Sommando il prezzo di ciascuno di questi videogiochi al momento del loro ingresso nella selezione mensile o settimanale sui titoli in regalo, si arriva all'incredibile cifra di 2.140,94 dollari, corrispondenti a circa 1.978 euro al tasso di cambio attuale. E voi, quali e quanti giochi siete riusciti a recuperare su Epic Store mentre erano gratis?