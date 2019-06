Epic Store: Last Day of June è disponibile, svelato il prossimo gioco gratis

I vertici di Epic Games hanno promesso un gioco gratis a settimana su Epic Store e mantengono la parola data ai propri utenti offrendo il download gratuito di Last Day of June: la toccante avventura degli sviluppatori italiani di Ovosonico sarà in promozione fino a giovedì 4 luglio.

Il nuovo aggiornamento del client dell'Epic Games Store rivela inoltre il nome del prossimo titolo che potrà essere scaricato in via del tutto gratuita da tutti coloro che possiedono un account Epic (la sottoscrizione, lo ricordiamo, è anch'essa completamente gratuita).

In base alle informazioni condivise dall'azienda divenuta un vero e proprio gigante del settore grazie ai ricavi generati dall'Unreal Engine e da Fortnite Battaglia Reale, a partire dal 5 luglio sarà possibile effettuare il download della versione PC di Overcooked!, la funambolica avventura platform/culinaria di Ghost Town Games.

Il primo atto dell'epopea degli chef più pasticcioni del Regno delle Cipolle (su queste pagine trovate la nostra recensione di Overcooked! a firma di Andrea Dresseno) vanta una campagna principale con tantissime sfide da affrontare sia da soli che, soprattutto, in compagnia dei propri amici, dando così vita a frenetiche sessioni multiplayer con personaggi intenti a cucinare e impiattare pietanze sempre più elaborate seguendo le ordinazioni provenienti da una sala piena di bizzosi clienti da sfamare. Sempre in merito all'Epic Games Store, e alle polemiche scatenate dall'approccio adottato dall'azienda statunitense per promuovere il suo nuovo negozio digitale, nei giorni scorsi le alte sfere di Epic Games hanno difeso nuovamente la loro politica aggressiva sulle esclusive.