Epic Store: un leak svela i giochi gratis del 30 dicembre, si tratta di una trilogia

Un nuovo leak che ha colpito l'Epic Games Store ha permesso ai giocatori di tutto il mondo di scoprire quale sarà il regalo del prossimo giovedì 30 dicembre 2021, stupendo tutti. Pare infatti che poco prima della fine dell'anni riceveremo non uno ma tre giochi nello stesso giorno, tutti facenti parte di una famosa serie.

Dopo aver regalato Mages of Mystralia, i creatori di Fortnite Capitolo 3 potrebbero infatti donare ai propri utenti un'intera trilogia. Il leak apparso in rete nelle ultime ore parla infatti di un corposo regalo, ovvero della trilogia reboot di Tomb Raider. Se ciò fosse vero, significherebbe che il prossimo giovedì potremo aggiungere alla libreria non solo il Tomb Raider del 2013, ma anche i suoi sequel Rise of the Tomb Raider e Shadow of the Tomb Raider. Insomma, dopo Prey e Control si tratterebbe di un altro regalo particolarmente ricco che farà la gioia di tutti i videogiocatori in cerca di nuovi titoli da completare nel corso delle festività natalizie. Per quello che riguarda i giochi in arrivo dopodomani, i leak sono meno affidabili e si dovrebbe trattare di Moving Out (28 dicembre) e Salt and Sanctuary (29 dicembre).

Sempre a proposito di titoli che si possono riscattare senza costi aggiuntivi, su GOG è disponibile gratis un mix tra tower defense e twin stick shooter.