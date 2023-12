Epic Store: un leak svela tutti i prossimi Giochi Gratis, c'è pure Guardians of the Galaxy

I regali festivi dell'Epic Game Store sono diventati una piacevole d'abitudine, ma bisogna ammettere che il negozio digitale dei creatori di Fortnite non ci sa fare con la segretezza. Anche quest'anno alcuni giochi gratis sono trapelati in anticipo e oggi addirittura ha cominciato a circolare una lista con tutti i prossimi regali della promozione.

Su X e Reddit ha trovato diffusione una lista che indicherebbe i prossimi cinque giochi in regalo, teoricamente destinati ad essere offerti a cadenza giornaliera da oggi 31 dicembre 2023 fino al 4 gennaio 2024. La riportiamo qui sotto per vostra comodità:

31 dicembre 2023: Ghostrunner

1 gennaio 2024: Escape Academy

2 gennaio 2024: 20 Minutes Till Dawn

3 gennaio 2024: A Plague Tale Innocence

4-11 gennaio 2024: Marvel's Guardians of the Galaxy

Anche se è intuibile, ci teniamo a specificare che questa lista non ha nulla di ufficiale e non c'è alcuna certezza che i prodotti indicati siano corretti, dunque vi consigliamo di prenderla con le pinze e confrontarla giorno per giorno con i regali reali. C'è da dire, in ogni caso, che i colori dell'immagine d'anteprima del gioco misterioso di oggi 31 dicembre sono perfettamente in linea con l'icona di Ghostrunner, quindi quest'ultimo appare un candidato molto probabile, mentre il nome di Marvel's Guardians of the Galaxy è già stato fatto da un altro leaker piuttosto famoso e affidabile, ovvero billbill-kun.

Staremo a vedere, intanto non distraetevi e non fatevi scappare Saints Row, disponibile come gioco gratis fino alle 16:59 di oggi 31 dicembre.