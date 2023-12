Epic Store Offerte: come avere un ulteriore sconto del 33% sui giochi in saldo

Come ogni anno in questo periodo, Epic Games Store ha lanciato le Offerte delle Feste, con sconti su una moltitudine di videogiochi per PC e una serie di iniziative più che vantaggiose per gli utenti.

Anche quest'anno, ad esempio, oltre a scontare i titoli in catalogo (incluso il recente Alan Wake 2!), Epic Games ha lanciato anche l'iniziativa Giochi Misteriosi, che prevede un nuovo videogioco o bundle in regalo ogni settimana (attualmente c'è Destiny 2: Legacy Collection, il prossimo verrà rivelato giovedì).

Buon Epic: a quanto ammonta e come funziona

Le opportunità di risparmio non terminano qui, poiché Epic Games Store offre anche un ulteriore sconto del 33% su tutte le transazioni superiori a 14,98 euro. Il Buono Epic, questo è il suo nome, è applicato automaticamente al momento del checkout su tutti gli acquisti idonei effettuati dai titolari di account Epic Games fino alle ore 16:59 del 10 gennaio. È possibile ottenere il primo Buono Epic riscattando un gioco gratis, effettuando un acquisto o più semplicemente cliccando su Riscatta in questa pagina dopo aver effettuato il login con il proprio account personale. Inoltre, i titolari di account Epic Games riceveranno un altro buono ogni volta che completano una transazione idonea.

Per poter beneficiare dello sconto è dunque sufficiente aggiungere al carrello dei giochi (anche già scontati) per un valore complessivo superiore a 14,98 euro. Sono tuttavia esclusi i pre-acquisti, prodotti specifici come i bundle EA SPORTS FC 24 Ultimate Edition, Madden NFL 24 Deluxe Edition e F1 23 Champions Edition, e tutto ciò che non è propriamente un videogioco, come ad esempio le valute V-Buck di Fortnite.

Si tratta di un'offerta ghiotta, che può essere utilizzata anche su prodotti molto recenti come il già citato Alan Wake 2. Di base, il titolo di Remedy (vincitore di ben tre Game Awards) è attualmente scontato a 39,99 euro anziché 59,99 euro, tuttavia grazie al Buono Epic il suo costo scende fino ad un allettante 26,79 euro!