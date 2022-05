Epic Store: partono i Mega Saldi di Maggio 2022 con tanti sconti, bonus e giochi gratis

In attesa di scoprire il nuovo gioco gratis misterioso di Epic Store, i curatori del negozio digitale di Epic Games lanciano ufficialmente i Mega Saldi di Maggio 2022, un'interessante iniziativa promozionale con tanti sconti e bonus da riscattare per rimpolpare ulteriormente la propria ludoteca PC.

Per tutta la durata dei Mega Saldi dell'Epic Store, i frequentatori del negozio potranno accedere a sconti fino al 75% su un vasto catalogo di esperienze interattive tra kolossal tripla A e videogiochi indie, per un totale di oltre 1.600 prodotti (compresi DLC e versioni deluxe).

Nel corso della nuova tornata di offerte appena lanciata da Epic, tutti coloro che possiedono un account su Epic Store riceveranno in automatico un buono per uno sconto aggiuntivo del 25% da spendere nel corso dei Saldi di Maggio, da sommarsi allo sconto applicato ai singoli giochi o DLC interessati. Il buono in questione può essere utilizzato su acquisti di giochi singoli o multipli dal valore uguale o inferiore ai 14,99 euro (dopo l'applicazione dello sconto dei saldi).

Gli utenti riceveranno un buono ogni volta che effettueranno una transazione idonea per tutta la durata di una promozione che comprenderà anche delle Mega Offerte che Epic lancerà a cadenza settimanale (come di consueto, ogni giovedì pomeriggio dalle ore 17:00) su videogiochi, software, espansioni e prodotti.

Tra i titoli acquistabili a prezzo scontato su Epic Store, citiamo Tiny Tina's Wonderlands, Ghostwire Tokyo, Final Fantasy 7 Remake Intergrade, Sifu e Far Cry 6. I Mega Saldi di Maggio avranno inizio su Epic Games Store alle ore 17:00 italiane di oggi, 19 maggio, per poi concludersi giovedì 16 giugno.