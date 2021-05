Epic Store: partono i Mega Saldi con sconti su tanti giochi PC e buono di 10 euro

Come se non bastasse l'incredibile regalo di NBA 2K21 su Epic Store, a partire da oggi, 20 maggio, sul negozio digitale di Epic Games iniziano ufficialmente i Mega Saldi con sconti fino al 75% su tantissimi giochi PC e un buono di 10 euro da spendere liberamente all'interno dello store.

La nuova iniziativa promozionale di Epic MEGA Sale durerà quattro settimane e consentirà a tutti i videogiocatori PC di risparmiare sull'acquisto di moltissimi titoli presenti nel catalogo del negozio di Epic Games.

Tra i giochi coinvolti nell'offerta troviamo Cyberpunk 2077, Oddworld Soulstorm, Kingdom Hearts 3, Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Valhalla o Detroit Become Human. Eccovi un breve riassunto con le offerte più interessanti:

Kingdom Hearts III + Re Mind, -33% a 40,19 €

Assassin's Creed: Valhalla, -25% a 44,99 €

Oddworld Soulstorm, -20% a 39,99 €

Cyberpunk 2077, -20% a 47,99 €

Outriders, -25% a 44,99 €

Red Dead Redemption 2, -33% a 40,19 €

Grand Theft Auto V: Premium Edition, -45% a 16,49 €

Godfall, -34% a 39,59 €

Detroit: Become Human, -30% a 27,93 €

Star Wars Squadrons, -30% a 27,99 €

Per tutta la durata dei Mega Saldi PC di Epic, inoltre, è possibile riscattare un buono da 10 euro da spendere su qualsiasi videogioco (dal prezzo, scontato o meno, non inferiore ai 14,99 euro) presente nel catalogo del negozio digitale. Per poter aderire all'iniziativa, basta recarsi sulla pagina principale di Epic Games Store e cliccare sul pulsante "Ottieni il Coupon Epic". I Mega Saldi di Epic Store si concluderanno ufficialmente il 17 giugno.