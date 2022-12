Epic Store e il pasticcio con Death Stranding gratis su PC: tutta colpa di uno stagista?

Il gran pasticcio di Epic Store con Death Stranding gratis a Natale continua a tenere banco sui social e sui forum videoludici più frequentati. Stando a quanto sostenuto su Weibo dalla divisione cinese di Epic Games, il caos generato dalla versione di Death Stranding in regalo sarebbe stato causato da uno stagista.

Nel post condiviso da Epic Games sul social network più popolare della Cina, il publisher e sviluppatore americano riassume il 'fattaccio' e, nello scusarsi pubblicamente con tutti i giocatori, spiega che "un dipendente di Epic (attualmente uno stagista) ha inserito per errore Death Stranding Director's Cut tra i giochi gratis. L'accordo che avevamo siglato con l'editore di Death Stranding su PC prevedeva che avremmo dovuto offrire gratuitamente la versione standard del gioco, di conseguenza è stato il nostro team a commettere questo errore. Attualmente stiamo discutendo con l'editore degli effetti di questo problema. Siamo davvero dispiaciuti per l'errore commesso e ci scusiamo con tutti coloro che non sono stati in grado di ottenere la Director's Cut di Death Stranding gratis".

Oltre all'inelegante accusa con ammissione indiretta della colpa dello stagista di Epic Store, dal post social di Epic emerge anche la diatriba sorta tra la stessa Epic Games e il publisher dell'edizione PC di Death Stranding, 505 Games, in funzione del mancato rispetto degli accordi che prevedevano la distribuzione a zero euro della sola versione base del kolossal post-apocalittico di Kojima Productions.