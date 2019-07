Epic Store: ecco perché sono in regalo 2 giochi, Moonlighter e This War of Mine

Questa settimana, a differenza di quanto accade solitamente, sull'Epic Games Store sono stati pubblicati ben due titoli gratuiti che possono essere aggiunti alla libreria di qualsiasi utente: Moonlighter e This War of Mine.

La motivazione che si nasconde dietro questa particolare scelta non è l'eccessiva generosità degli sviluppatori di Fortnite Battaglia Reale, i quali vogliono che i propri utenti inizino a costruirsi la propria libreria, ma è dovuta alla presenza di un titolo vietato ai minori. Pare infatti che, per fare in modo che tutti i giocatori possano giocare a qualcosa di nuovo nel corso della settimana, Epic Games abbia deciso di regalare sia un titolo adatto a tutti che uno dedicato agli adulti. Come avrete notato, una situazione simile si ripeterà anche la prossima settimana e, per controbilanciare la presenza della copia gratuita di For Honor, verrà permesso agli utenti di aggiungere gratuitamente alla propria libreria anche Alan Wake.

Vi ricordiamo inoltre che fino alla fine dell'anno corrente potrete scaricare almeno un nuovo titolo gratuito a settimana sull'Epic Games Store e, per riscattare Moonlighter e This War of Mine, avrete tempo fino al prossimo giovedì pomeriggio.

Sapevate che alcune delle funzionalità dell'Epic Store previste per lo scorso mese non sono ancora state pubblicate?