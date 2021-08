Epic Store: profitti da una sola esclusiva tra il 2018 e 2019, e non è Metro Exodus

Consultando alcuni atti di tribunale legati alla diatriba tra Epic Games ed Apple abbiamo scoperto come il marketplace gestito dagli autori di Fortnite abbia concluso gli ultimi anni in perdita economica. Epic ha prontamente precisato, però, che più che perdite i suoi sono degli investimenti da proiettare sul lungo periodo.

Con la diffusione di nuovi documenti provenienti dallo scontro tra i due colossi dell'intrattenimento e del settore tecnologico, veniamo a conoscenza di ulteriori dettagli riguardanti spese e guadagni di Epic Games Store tra dicembre 2018 e giugno 2019. Isolando questo periodo di tempo, è stato constatato che la società guidata da Tim Sweeney è riuscita a ricavare profitti soltanto grazie ad una sola esclusiva tra tutte quelle proposte sullo store digitale.

Metro Exodus è stata probabilmente l'esclusiva di maggior peso pubblicata su Epic Store nel suo primo anno di vita. La notizia suscitò la reazione rabbiosa di molti utenti che attendevano l'arrivo dell'horror game su Steam, e di certo non aiutò il fatto che la decisione venne formalizzata circa due settimane prima del debutto sulla piattaforma di Valve. Questo potrebbe aver frenato le vendite del gioco, che è riuscito a generare meno di un terzo di quanto investito da Epic per averlo in esclusiva. La compagnia si è poi pentita di questa mossa chiedendo scusa ai giocatori.

Soltanto un gioco è riuscito a coprire i costi in tempi relativamente brevi, e questo è Satisfactory, che riuscì a piazzare circa 500.000 copie ad una settimana dal lancio. Ad oggi, il titolo di Coffee Stain Studios (già autori di Goat Simulator) ha superarato la soglia del milione di unità vendute.

Come dichiarato da Tim Sweeney, Epic Games continua ad investire sul suo store e spera di renderlo finalmente profittevole nel corso del 2023.