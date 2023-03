Epic Store punta ancora sulle esclusive, ma solo su quelle più grandi: parla Tim Sweeney

È da un po' di tempo che non vediamo più Epic Games agguerrita per accaparrarsi un gran numero di esclusive per il suo store PC. La strategia della compagnia prevede ancora accordi di questo genere, tuttavia si concentreranno in futuro soltanto sulle produzioni più importanti in arrivo sul mercato.

Nel corso di un incontro in cui sono stati illustrati i nuovi tool di autopubblicazione di Epic Games Store, la società ha colto l'occasione per precisare di non aver abbandonato la sua filosofia sulle esclusive, e che se sembra che ce ne siano meno ultimamente, è perché è in cerca dei 'pesci più grandi'.

"Stiamo davvero affinando la nostra strategia sulla base di ciò che abbiamo osservato abbia funzionato molto bene nei lanci precedenti e ciò che non ha funzionato molto bene", ha affermato Sweeney. "Una manciata di importanti esclusive ha davvero spostato l'ago della bilancia... E per quanto riguarda i giochi più piccoli, in particolare quelli che avevano un pubblico più ristretto tipicamente presente su Steam, abbiamo notato che molti di questi giocatori non erano disposti a trasferirsi".

Una delle esclusive di maggior successo è stato Borderlands 3, che "ha di gran lunga oltrepassato le aspettative degli sviluppatori e degli editori", ha aggiunto il direttore generale di Epic Games Store Steve Allison durante la stessa riunione.

Parte della strategia di esclusività di Epic è la sua divisione interna di publishing, che sta finanziando lo sviluppo di diversi giochi in arrivo, tra cui Alan Wake 2 di Remedy, un nuovo gioco dello sviluppatore di Limbo e un progetto di genDesign, autori di The Last Guardian. La compagnia prevede altre esclusive per i prossimi anni a venire, e 14 sono già in cantiere tra cui PC Building Simulator 2 e alcuni titoli di Mediatonic (autori di Fall Guys, acquisiti da Epic nel 2021). Altre sorprese saranno annunciate alla GDC e nel corso di quest'anno.

Epic ha inoltre svelato che alcuni editori preferiscono lanciare in esclusiva temporale i propri prodotti sul loro store per approfittare della più conveniente percentuale di guadagno assicurata dalla compagnia di Sweeney a sviluppatori ed editori: è questo il caso di Red Dead Redemption 2, che Take-Two ha distribuito soltanto in un secondo momento su Steam.

