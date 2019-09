Epic Store regala ABZU e The End is Nigh: il prossimo gioco gratis sarà Conarium

Con la puntualità di un orologio atomico o, ancor più, del reset giornaliero del Negozio di Fortnite, i curatori dell'Epic Store aggiornano la loro promozione settimanale di giochi gratuiti per permetterci di scaricare ABZU e The End is Nigh.

Sia ABZU, l'epopea subacquea di Giant Squid ispirata a Journey, che The End is Nigh, l'avventura a scorrimento in pixel art di Edmund McMillen, possono essere inseriti nella propria ludoteca digitale a partire da oggi, giovedì 5 settembre, fino al pomeriggio del 12 settembre.

Come parte del programma dell'Epic Games Store che andrà avanti a cadenza settimanale fino alla fine del 2019, una volta conclusa la promozione su ABZU e The End is Nigh sarà possibile scaricare su PC un nuovo gioco gratis, l'horror Conarium, dal 12 al 19 settembre.

L'avventura di Zoetrope è liberamente ispirata al racconto "Alle Montagne della Follia" di H.P. Lovecraft e pone gli utenti nei panni di Frank Gilman, uno scenziato intenzionato ad aprire un varco dimensionale verso un universo popolato da entità soprannaturali. Se dal punto di vista grafico artistico l'opera degli sviluppatori turchi non può che rifarsi alle distopiche e contorte ambientazioni lovecraftiane, sotto il profilo strettamente ludico Conarium fa sfoggio di un complesso sistema di enigmi e puzzle da risolvere in un crescendo di esperienze thrilling per condurre l'utente verso i finali multipli.