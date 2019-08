Epic Store regala Celeste e Inside: annunciati i prossimi videogiochi gratis

Come da programma, a partire da oggi, giovedì 29 agosto, è possibile scaricare gratuitamente le versioni PC di Celeste e Inside dalle pagine dell'Epic Games Store.

L'incredibile platform Celeste di Matt Thorson, candidato ai The Video Game Awards 2018 per il premio di miglior gioco dell'anno, può essere inserito in via del tutto gratuita nella propria ludoteca digitale su PC assieme a Inside, l'evocativa avventura dai toni dark di Playdead. Entrambi i capolavori indie potranno essere scaricati gratis da qui al pomeriggio del 5 settembre.

I curatori del sempre più ricco negozio digitale di Epic svelano inoltre i titoli che saranno offerti in regalo agli utenti di EGS a partire dalla sera di giovedì 5 settembre: una volta conclusa la promozione su Celeste e Inside arriverà infatti il turno di ABZU e The End is Nigh.

Sviluppato da Giant Squid, il "Journey oceanico" ABZU ci invita a esplorare una dimensione subacquea ricchissima di fascino e di mistero nel corso di una vera e propria odissea che coinvolgerà il nostro alter-ego e tutte le creature marine che avrà il piacere (o il terrore) di incontrare. Con The End is Nigh, invece, Epic proverà a solleticare il fine palato videoludico degli appassionati di action adventure a scorrimento grazie a un titolo con grafica in pixel art realizzato nientemeno che da Edmund McMillen, il papà di The Binding of Isaac.