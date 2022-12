Epic Store regala Dishonored DE ed Eximius: i giochi gratis di gennaio sono 'astronomici'!

L'iniziativa dei 15 Regali di Natale di Epic Store si 'chiude col botto': i curatori del negozio digitale di Epic invitano tutti gli appassionati a riscattare gratis una copia PC di Dishonored Definitive Edition ed Eximius.

Come suggerito ieri dal publisher e sviluppatore statunitense, il piatto forte dell'offerta sui giochi PC gratis confezionata dai gestori di Epic Store per la settimana tra il 29 dicembre e il 5 gennaio 2023 è rappresentato appunto dalla Definitive Edition di Dishonored.

La gemma action stealth di Arkane che ha dato origine alla saga di Dishonored viene proposta su PC nella versione che comprende l'avventura originaria e tutti i DLC e update post-lancio (Dunwall City Trials, Il Pugnale di Dunwall, Le Streghe di Brigmore e Void Walker's Arsenal). Per un ulteriore approfondimento sui contenuti, trovate la nostra recensione di Dishonored Definitive Edition.

Sempre a partire da oggi, giovedì 29 dicembre, su Epic Store è possibile riscattare gratuitamente una copia PC di Eximius Seize the Frontline, un'originale esperienza tattica sviluppata da Ammobox Studios che ibrida gli strategici in tempo reale agli sparatutto in prima persona all'interno di arene multiplayer 5 contro 5.

A dare il cambio a Dishonored Definitive Edition ed Eximius ci penseranno Kerbal Space Program e Shadow Tactics Aiko's Choice: a partire dalle ore 17:00 di giovedì 5 gennaio, e fino alla medesima ora del 12 gennaio, sarà quindi possibile riscattare gratuitamente il celebre 'simulatore di agenzia spaziale' di Squad e l'espansione standalone dell'esperienza stealth Shadow Tactics.