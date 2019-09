Epic Store regala Everything e Metro 2033 Redux: svelato il prossimo gioco gratis

A conclusione della ricca offerta che ci ha permesso di scaricare sei giochi di Batman, i curatori dell'Epic Games Store ci ricordano che a partire da oggi, giovedì 26 settembre, è possibile effettuare il download gratuito di altri titoli attraverso il proprio account EGS.

L'ultima offerta settimanale dell'Epic Store sarà attiva fino alla sera di giovedì 3 ottobre e coinvolgerà due videogiochi, il simulatore di esistenza Everything di David O'Reilly e la versione Redux di Metro 2033, lo sparatutto a tinte oscure di 4A Games ambientato nella dimensione post-apocalittica dei romanzi di Dmitry Glukhovsky.

Per poter aderire alla promozione, l'unico prerequisito richiesto da Epic Games è rappresentato dall'apertura di un account Epic, un'operazione che può essere effettuata in via completamente gratuita: a prescindere dalla volontà o meno di provvedere subito al download dei titoli in questione, una volta riscattata la licenza dei giochi desiderati questi ultimi saranno vostri per sempre.

Una volta conclusa l'attuale offerta dedicata ad Everything e a Metro 2033 Redux, la prossima iniziativa promozionale di Epic Games coinvolgerà Minit: l'ispirato platform adventure di Devolver Digital con grafica da Game Boy potrà essere scaricato gratis dal 3 al 10 ottobre su PC.