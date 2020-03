Epic Store regala Figment e Tormentor x Punisher, annunciati i prossimi giochi gratis

World War Z è gratis su Epic Games Store ma questo non è l'unico regalo del negozio digitale di Epic Games, che mette a disposizione anche altri due giochi gratuiti scaricabili fino al 2 aprile.

Sono già disponibili per il download Figment e Tormentor x Punisher, due produzioni indipendenti che non faticheranno a conquistare gli amanti dei rispettivi generi.

Figment

Figment è un gioco d'azione-avventura che ti invita a esplorare un universo unico e surreale pieno di musica, umorismo e narrativa su più livelli.

Tormentor x Punisher

Tutto in Tormentor X Punisher può essere ucciso in un colpo solo, inclusi i boss e te stesso. I boss cambiano la forma dell'arena, facendo apparire stanze e trappole per rendere la situazione più infernale e brutale. I demoni si adattano al tuo stile di gioco e ti puniscono di conseguenza. Esplora e scopri nuovi modi di uccidere i nemici per guadagnare incredibili potenziamenti. Ricarica la mitragliatrice sparando col fucile a pompa. Sì, hai letto bene.

Epic Games ha anche annunciato i nuovi giochi gratis della prima settimana di aprile, ovvero Gone Home e Hob, disponibili dal primo giovedì del prossimo mese. Una serie di regali piuttosto interessanti, non trovate?