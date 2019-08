Epic Store regala GNOG: Hyper Light Drifter e Mutant Year Zero gratis da Ferragosto

I curatori dell'Epic Games Store regalano GNOG e annunciano i due nuovi videogiochi PC che potranno essere scaricati gratuitamente a partire dal 15 agosto sulle pagine del rampante negozio digitale di Epic Games.

I prossimi titoli che saranno compresi nell'offerta settimanale dei giochi gratuiti dell'Epic Games Store saranno l'iconica avventura metroidvania Hyper Light Drifter e l'ottimo strategico Mutant Year Zero: Road to Eden.

Sia lo splendido action adventure in pixel art di Heart Machine che il progetto di Funcom ispirato all'esperienza ludica di XCOM saranno disponibili a partire dal 15 agosto e potranno essere scaricati in via del tutto gratuita dagli utenti dello store Epic fino al 22 agosto.

Nel frattempo, i vertici del colosso videoludico che ha dato origine al fenomeno mondiale di Fortnite e contribuito a disegnare centinaia di mondi digitali con il motore grafico Unreal Engine invitano tutti gli appassionati di puzzle platform a cimentarsi gratuitamente con le sfide di GNOG: il colorato titolo di Double Fine Productions e KO_OP Mode può essere inserito liberamente nella ludoteca del proprio account Epic dall'8 al 15 agosto. Cosa ne pensate del gioco gratis di questa settimana dell'Epic Store e dei due progetti che entreranno a far parte della promozione di Epic Games a partire da Ferragosto?