Epic Store regala Hue: The Escapists 2 e altri due giochi PC gratis in arrivo

Dopo aver rimosso Conan Exiles dalla lista dei giochi gratis di questa settimana, il portale di Epic Games Store si aggiorna per regalare il platform Hue e svelare i giochi PC da scaricare a zero euro a partire dalla prossima settimana.

A partire dalle ore 17:00 italiane di oggi, giovedì 2 luglio, è possibile riscattare una copia gratuita di Hue, il puzzle platform di Fiddlesticks Games incentrato sull'utilizzo dei colori per venire a capo di intricati enigmi ambientali.

Chi è possesso di un account Epic Store (l'iscrizione è anch'essa completamente gratuita) potrà ottenere una copia in regalo di Hue fino alle ore 17 di giovedì 9 luglio. Terminata questa offerta, la sezione del negozio digitale di Epic Games sui titoli settimanali in regalo si aggiornerà per fare spazio a ben tre giochi gratis.

Dal 9 luglio si potrà scaricare The Escapists 2, l'ultimo atto del sandbox strategico realizzato da Moldy Toof Studios e prodotto da Team17 che vede per protagonisti degli ingegnosi galeotti specializzatisi nella fuga dalle carceri più sorvegliate del pianeta.

Sempre per giovedì 9 luglio è previsto l'ingresso nella lista dei giochi PC gratis su Epic Store di Killing Floor 2, lo sparatutto horror di Tripwire Interactive votato alla cooperativa multiplayer, e di Lifeless Planet, l'avventura dinamica ad ambientazione post-apocalittica sviluppata da Stage 2 Studios.