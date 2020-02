Epic Store regala Kingdom Come Deliverance e Aztez, annunciato il nuovo gioco gratis

Come preannunciato, Epic Games offre in regalo le versioni PC di Aztez e Kingdom Come Deliverance e approfitta dell'occasione per annunciare il prossimo videogioco gratis per gli utenti dell'Epic Store.

A partire dalle ore 17:00 italiane del 13 febbraio, e fino alla medesima ora della prossima settimana, è perciò possibile rimpolpare la propria ludoteca digitale con una copia gratuita dell'avventura ruolistica di Warhorse Studios e del singolare beat'em up strategico del Team Colorblind. Una volta ottenuta la licenza di utilizzo dei due giochi con il proprio account Epic Games Store, questi saranno a nostra disposizione per sempre e non scadranno al termine dell'iniziativa promozionale di Epic.

Dal 20 al 27 febbraio sarà invece possibile effettuare il download gratuito di Faeria, un card game a tema fantasy sviluppato da Abrakham e disponibile da metà 2017 su PC e sistemi mobile. A chi si avvicina solo adesso a questo titolo, ricordiamo che Faeria è un nuovo gioco di carte collezionabili che prova a distanziarsi dalla concorrenza attraverso un'esperienza strategica fortemente ancorata alla composizione del mazzo.

Nelle scorse settimane, i vertici del colosso videoludico statunitense hanno confermato che la politica delle esclusive di Epic Games Store proseguirà nel 2020, così come la promozione che consente ai propri utenti di effettuare settimanalmente il download gratuito di più giochi PC.