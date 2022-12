Epic Store regala Mortal Shell: importanti indizi sul gioco gratis del 29 dicembre

Dopo aver regalato su Epic Store l'FPS acrobatico Severed Steel, i gestori del noto store digitale esortano tutti gli appassionati di action ruolistici a riscattare gratuitamente Mortal Shell e a prepararsi per il gran regalo del 29 dicembre.

A partire dalle ore 17:00 di oggi mercoledì 28 dicembre è infatti possibile riscattare una copia a zero euro del soulslike Mortal Shell. Sviluppato da Cold Symmetry e prodotto da Playstack, Mortal Shell cala gli appassionati del genere in una dimensione post-apocalittica con dungeon claustrofobici alternati ad aree più aperte dove poter fare sfoggio delle abilità del proprio alter-ego.

L'action GDR di Playstack sarà gratis su EGS fino al pomeriggio di giovedì 29 dicembre: come per ogni altro gioco offerto in regalo da Epic, anche nel caso di Mortal Shell vi basterà cliccare sul tasto "Ottieni" presente sulla pagina del gioco per poterlo riscattare e mantenere per sempre nella vostra Biblioteca accessibile dal client dello store.

A dare il cambio al soulslike di Cold Symmetry, come suggerito nei giorni scorsi dal noto leaker Billbill-kun, ci penserà il misterioso gioco di un 'buon franchise' gratis dal 29 dicembre: a giudicare dalle icone che campeggiano sulla 'carta regalo' che ne cela l'identità del prossimo regalo, a partire dalle ore 17:00 di giovedì 29 divembre e fino alla medesima ora del 30 dicembre ci dovrebbe essere (quasi) sicuramente un gioco della serie di Dishonored gratis su Epic Store. Chissà, magari proprio Dishonored 2 che è gratis anche su Amazon Prime Gaming.