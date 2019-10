Epic Store regala Observer e Alan Wake American Nightmare: svelati i nuovi giochi gratis

Attraverso le pagine del client e del sito ufficiale dell'Epic Store, i rappresentanti di Epic Games ci ricordano che da oggi sono disponibili i nuovi giochi gratis della settimana, svelando anche i prossimi titoli PC in regalo.

Dal pomeriggio di oggi, giovedì 17 ottobre, i curatori dell'EGS ci invitano a scaricare gratuitamente l'avventura cyberpunk a tinte oscure Observer e American Nightmare, lo spin-off dell'odissea thrilling di Remedy con protagonista lo scrittore Alan Wake.

In entrambi i casi, per poter aderire all'iniziativa basterà effettuare il login al proprio account Epic Store (l'iscrizione è anch'essa gratuita) e seguire le indicazioni fornite dalle pagine dei due giochi in questione per riscattarne il codice a tempo illimitato.

La promozione su Alan Wake's American Nightmare e Observer si concluderà giovedì 24 ottobre, in coincidenza con il lancio della prossima tornata di videogiochi gratuiti dell'Epic Games Store: stiamo parlando di Layers of Fear, l'avventura horror del Bloober Team (gli stessi autori di Observer) e Q.U.B.E., il puzzle platform in soggettiva degli sviluppatori britannici di Toxic Games. Cosa ne pensate dei nuovi giochi gratis dell'Epic Store? Di recente, i vertici di Devolver Digital hanno discusso della sfida tra Epic Games Store e Steam offrendo un punto di vista piuttosto interessante sulla battaglia a colpi di esclusive, di giochi gratuiti e di commissioni agli sviluppatori combattuta da Epic Games e Valve.