Epic Store regala SOMA e Costume Quest: annunciati i prossimi giochi gratis su PC

I vertici di Epic Games rilanciano la nuova iniziativa settimanale sui giochi gratis dell'Epic Store e, dalle pagine del loro negozio digitale, ci permettono di scaricare SOMA e Costume Quest.

L'opzione per effettuare il download gratuito dell'insolita avventura ruolistica di Double Fine Productions e il survival horror a tema fantascientifico di Frictional Games rimarrà attiva su Epic Games Store da oggi, giovedì 31 ottobre, fino alla sera di giovedì 7 novembre. Come avvenuto nelle passate promozioni settimanali di EGS, anche stavolta sarà possibile riscattare un codice a tempo illimitato che vi consentirà di mantenere i due giochi in questione nella vostra ludoteca digitale senza alcuna limitazione di sorta.

Con l'approdo di SOMA e Costume Quest tra i giochi gratis dell'Epic Store, arriva anche la conferma dei prossimi titoli che rientreranno nell'iniziativa promozionale di Epic Games, ossia Nuclear Throne e Ruiner.

Lo sparatutto roguelike in salsa arcade con visuale dall'alto di Vlambeer (qui trovate la nostra recensione di Nuclear Throne) e il violento twin stick shooter che segna l'esordio di Reikon Games (eccovi la nostra recensione di Ruiner) saranno disponibili in via del tutto gratuita su EGS a partire da giovedì 7 novembre, a conclusione dell'attuale offerta che coinvolge i titoli di Frictional Games e Double Fine. Cosa ne pensate dei giochi gratis su Epic Store di questa e della prossima settimana? A proposito di EGS, sapevate inoltre che pochi giorni fa lo store di Epic si è rifatto il look?