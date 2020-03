Epic Store regala Watch Dogs e The Stanley Parable: annunciati i prossimi giochi gratis

Dopo il consueto aggiornamento settimanale delle pagine dell'Epic Games Store sono finalmente disponibili gratis Watch Dogs e The Stanley Parable su PC. I curatori del negozio digitale di Epic Games annunciano inoltre i prossimi giochi in regalo per gli appassionati.

A partire da oggi, giovedì 19 marzo 2020, è possibile scaricare gratis l'avventura in soggettiva The Stanley Parable e il kolossal a mondo aperto Watch Dogs, il primo capitolo della serie free roaming di Ubisoft che, con prossimo episodio Watch Dogs Legion, ci porterà nella Londra post-Brexit per proseguire la guerra cibernetica alla Blume e ai nemici del collettivo di hacker DedSec.

Come avvenuto nelle precedenti tornate di giochi in regalo su Epic Games Store, per poter effettuare il download di The Stanley Parable e Watch Dogs è necessario possedere un account Epic Games (l'iscrizione è anch'essa completamente gratuita) e provvedere a riscattare una copia dei titoli desiderati. Una volta ottenuta, la copia del gioco in regalo sarà vostra per sempre, a patto di mantenere attivo l'account EGS.

Quanto ai prossimi titoli destinati ad essere proposto a zero euro su Epic Store, il colosso videoludico statunitense annuncia l'arrivo del puzzle platform Figment e del twin-stick shooter in pixel art Tormentor x Punisher, uno sparatutto arcade particolarmente frenetico e cruento. Sia Figment che Tormentor x Punisher saranno gratis su Epic Games Store dal pomeriggio di giovedì 26 marzo, al termine dell'attuale promozione che vede per protagonisti The Stanley Parable e Watch Dogs.