Epic Store: al via i Saldi del Black Friday con sconti fino al 75% sui giochi PC

Per non essere da meno dei Saldi Autunnali di Steam, i gestori del portale di Epic Games Store lanciano ufficialmente i Saldi del Black Friday 2020 con importanti sconti su una vasta selezione di giochi PC, come pure sui relativi DLC e sui pacchetti aggiuntivi.

La nuova iniziativa promozionale lanciata dal colosso videoludico americano abbraccia quasi tutti i titoli presenti nel catalogo del proprio negozio digitale. Tra i giochi in offerta, segnaliamo Watch Dogs Legion: il kolossal a mondo aperto di Ubisoft viene proposto nella sua Standard Edition a 44,99 euro, con uno sconto del 25% sul prezzo di listino originario.

Sempre durante la finestra delle offerte del Black Friday di Epic Store, è possibile acquistare in sconto Red Dead Redemption 2 (-33%), Star Wars Squadrons (-40%), Borderlands 3 (-67%) o Star Wars Jedi Fallen Order (-60%). Eccovi allora una breve carrellata con alcuni dei titoli che partecipano alla promozione di EGS:

Watch Dogs: Legion -25% a €44,99 €

Rogue Company: Starter Pack -35% a 9,74 €

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 -25% a 33,74 €

Star Wars Squadrons -40% a 23,99 €

Ghostrunner -20% a 23,99 €

Red Dead Redemption 2 -33% a 40,19 €

SnowRunner -40% a 23,99 €

Grand Theft Auto V: Premium Edition -50% a 14,99 €

World War Z GOTY -70% a 11,09 €

Borderlands 3 -67% a 19,79 €

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint -75% a 14,99 €

Mortal Shell -10% a 26,99 €

Control Ultimate Edition -50% a 19,99 €

Rainbow Six Siege Gold Edition Y5 -60% a 21,99 €

A Total War Saga: TROY -10% a 44,99 €

Anno 1800 -67% a 19,79 €

Sid Meier's Civilization VI -75% a 14,99 €

Star Wars Jedi: Fallen Order -60% a 23,99 €

The Outer Worlds -50% a 29,99 €

Satisfactory -20% a 23,99 €

Metro Exodus -60% a 15,99 €

Crysis Remastered -35% a 19,49 €

SMITE Digital Deluxe Edition 2020 -35% a 32,49 €

Remnant: From the Ashes -50% 19,99 €

I Saldi del Black Friday di Epic Games Store sono attivi da oggi, 26 novembre, e lo rimarranno fino al 3 dicembre. In calce alla notizia trovate il link alla pagina ufficiale di EGS, con tutti i giochi in offerta e il nuovo prezzo in promozione durante questa tornata di sconti.