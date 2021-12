Epic Store Saldi Invernali: buono da 10 euro gratis per tutti, ecco come usarlo

Epic Games Store ha ufficialmente dato il via alle Offerte delle Feste 2021, che ci accompagneranno fino al 6 gennaio del prossimo anno. Il negozio digitale è ora ricolmo di sconti fino al 75% su giochi e add-on selezionati, oltre che di opportunità imperdibili per tutti i videogiocatori.

Innanzitutto, come anticipato dai leak, quest'oggi sono cominciati i 14 Regali di Natale: tutti i giocatori con un account Epic Games hanno tempo fino alle 17:00 di domani 17 dicembre per riscattare gratis Shenmue 3, prima che venga sostituito da un altro regalo... e così via fino al 29 dicembre.

Per invogliare tutti i suoi utenti ad acquistare i videogiochi in offerta per i saldi invernali, Epic Games ha anche riproposto il buon vecchio buono da 10 euro. Già disponibile per tutti i giocatori con un account attivo, il buono Epic da 10 euro per le Offerte delle feste 2021 si applica a giochi idonei a partire da 14,99 euro. In aggiunta, sarà assegnato un nuovo buono ogni volta che verrà completata una transazione idonea. Un'opportunità di risparmio incredibile, che aspetta solamente di essere colta. Consultate la sezione dedicata ai saldi invernali e aggiungete al carello il gioco che più vi aggrada: il buono sarà applicato automaticamente al momento del pagamento dell'acquisto di qualsiasi titolo idoneo del valore di 14,99 euro o superiore.

Tra i giochi in saldo ci sono Battlefield 2042 a 39,59 euro, Naraka: Bladepoint a 15,99 euro, Far Cry 6 Standard Edition a 38,99 euro, Jurassic World Evolution 2 a 41,99 euro, Marvel's Guardians of the Galaxy a 38,99 euro, Red Dead Redemption 2 a 29,99 euro, Kena: Bridge of Spirits a 29,99 euro, Borderlands 3 a 14,99 euro, Back 4 Blood a 35,99 euro, Cyberpunk 2077 a 29,99 euro e molti altri.