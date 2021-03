Epic Store: al via i Saldi Primaverili, svelato il gioco gratis della prossima settimana

Giornata ricca per tutti gli utenti di Epic Games Store, che questo pomeriggio hanno ricevuto un nuovo gioco gratis, hanno scoperto il regalo della prossima settimana e hanno ottenuto l'accesso ad una miriade di sconti. Procediamo con ordine.

Tanto per cominciare, alle 17:00 di oggi pomeriggio Epic ha messo a disposizione un nuovo gioco gratis per PC, ossia Creature in the Well, un dungeon crawler hack & slash con visuale dall'alto ispirato ai flipper. Per riscattarlo non dovete far altro che raggiungere questo indirizzo, effettuare il login con l'account Epic Games (se non ce l'avete, potete registrarlo gratis qui) e infine cliccare sul tasto Ottieni. Avete tempo fino alle 16:59 di giovedì 1° aprile per riscattarlo: una volta fatto, il gioco rimarrà per sempre vostro e liberamente giocabile dal client di Epic Games Store.

A partire dalle 17:00 di giovedì prossimo potrete invece riscattare gratis Tales ot the Neonsea, un'avventura retrò realizzata in pixel art e ambientata in un mondo cyberpunk. Il gioco sarà gratuito dal 1° aprile all'8 aprile, e potrà essere riscattato con le medesime modalità di Creature in the Well.

Giornata ricca, dicevamo: quest'oggi su Epic Games Store sono partiti anche i Saldi Primaverili su una vasta porzione del catalogo. Tra i molteplici giochi in sconto segnaliamo Hitman 3 a 44,99 euro, Assassin's Creed Valhalla a 44,99 euro, GTA 5: Premium Edition a 14,99 euro, Cyberpunk 2077 a 53,99 euro, Hades a 16,79 euro, Godfall a 39,59 euro, Watch Dogs Legion a 29,99 euro e Red Dead Redemption 2 a 40,19 euro. Potete consultare la lista completa dei titoli in offerta a questo indirizzo.