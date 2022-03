Epic Store, Saldi Primaverili al via: Deathloop, Kena, Zero Dawn e AC Valhalla in sconto

Sono partiti ufficialmente i Saldi Primaverili di Epic Games Store. La nuova iniziativa promozionale lanciata dal negozio digitale del colosso tecnologico americano offre sconti fino al 75% su tanti videogiochi PC, dai kolossal tripla A alle produzioni indipendenti più ispirate.

Scorrendo il lungo elenco dei titoli che rientrano nella nuova tornata di sconti Epic Store, è davvero impossibile non notare gli sconti del 50% applicati al prezzo di Deathloop, Red Dead Redemption 2, Horizon Zero Dawn, Far Cry 6 e Cyberpunk 2077. Di particolare interesse sono poi le offerte riservate a coloro che desiderano acquistare Kena Bridge of Spirits (-35%), Borderlands 3 (-75% nella sua versione base) e Assassin's Creed Valhalla (-60%).

Epic Games Store - Saldi Primaverili 2022

Far Cry 6 - sconto del 50%

Farming Simulator 22 - sconto del 20%

Deathloop - sconto del 50%

Red Dead Redemption 2 - sconto del 50%

Cyberpunk 2077 - sconto del 50%

Borderlands 3 - sconto del 75%

Kena Bridge of Spirits - sconto del 35%

Chivalry 2 - sconto del 33%

Horizon Zero Dawn - sconto del 50%

Darkest Dungeon 2 - sconto del 10%

Assassin's Creed Valhalla - sconto del 60%

I Saldi di Primavera di Epic Games Store sono già attivi da oggi, giovedì 24 marzo, e lo saranno fino alle ore 17:00 del 7 aprile. Per tutta la durata della promozione, è possibile riscattare gratis il pacchetto Superliminal di EVE Online che comprende al suo interno delle skin per astronavi e un set di abbigliamento Capsuleer unico per il proprio pilota digitale.