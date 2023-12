Epic Store è un successo per Tim Sweeney: si avvicina a Steam per numero di utenti

Fresco di vittoria in tribunale contro Google e il suo monopolio sul mercato Android, Tim Sweeney è tornato a parlare di Epic Games Store, il marketplace che la compagnia di Fortnite continua a supportare dal 2018 e che anche alla fine di quest'anno regalerà una serie di giochi gratuiti ai suoi frequentatori.

Intervistato ai microfoni di The Verge, Sweeney ha affermato che, nonostante Epic Store continui a non essere redditizio per l'azienda, si tratta di un successo per Epic Games, dal momento che si sta progressivamente avvicinando ai numeri di Steam per numero di utenti attivi.

"Abbiamo ottenuto così tanto successo con Fortnite in così tanti modi diversi e con Epic Games Store, continueremo a investire molto su questo. Epic Games Store è la storia di un successo nell'ombra. Dal suo lancio nel 2018, ora abbiamo 80 milioni di utenti attivi mensili. Steam ne ha 120 milioni, quindi li raggiungeremo in fretta! Fortnite ha più utenti simultanei in questo momento di tutti i giochi Steam messi insieme. Dovreste davvero aspettarvi cambiamenti cruciali a beneficio di tutti gli sviluppatori nei prossimi anni". The Verge è in seguito intervenuta per precisare che no, Fortnite non ha più utenti di tutti i giochi con giocatori connessi in simultanea su Steam. A confermarlo è stata la portavoce di Epic, Natalie Muñoz, che ha precisato come Sweeney abbia mal interpretato un articolo di Polygon.

Secondo le indiscrezioni, Epic Store regalerà tantissimi giochi a Natale.