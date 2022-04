Epic Store: svelato un nuovo gioco PC gratis, è uno strategico 'marziano'

Come preannunciato dai regali Epic Store del 28 aprile, nel pomeriggio il negozio digitale di Epic ha ricevuto un importante aggiornamento per fare spazio alle schede dei nuovi videogiochi PC gratis di questa e della prossima settimana.

L'atteso update del giovedì pomeriggio sui prossimi videogiochi da riscattare a zero euro su Epic Store si lega alla conferma dei titoli che, a partire da oggi 28 aprile, possono essere scaricati gratuitamente su PC.

La nuova infornata di videogiochi gratuiti comprende la bizzarra esperienza sandbox "coi nonnini" Just Die Already e Paradigm, un'avventura grafica ambientata nella surrealistica e fittizia nazione post-apocalittica dell'Est Europa Krusz. Come di consueto, il riscatto a zero euro dei due giochi nella finestra promozionale aperta da Epic consentirà a tutti coloro che aderiranno all'iniziativa di mantenere per sempre i titoli in questione nella propria ludoteca.

Di particolare interesse è poi l'offerta confezionata da Epic Games per la prossima settimana. A partire dalle ore 17:00 di giovedì 5 maggio sarà possibile scaricare gratuitamente una copia PC di Terraforming Mars, uno strategico sci-fi sviluppato e prodotto da Asmodee Digital che pone i giocatori al comando di una missione volta alla colonizzazione permanente del Pianeta Rosso e alla sua lenta trasformazione in un mondo abitabile.