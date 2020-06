Epic Store: svelato il nuovo gioco gratis, smentito il rumor sui Mega Sconti

Smentendo le indiscrezioni sul gioco Epic Store gratis a conclusione della tornata dei Mega Sconti, i gestori del negozio digitale di Epic Games regalano un titolo diverso dal rumoreggiato ARK Survival Evolved.

Nonostante il leak precedente si fosse rivelato veritiero per le offerte su giochi PC gratis come GTA V, Civilization 6 e Borderlands The Handsome Collection, questa volta l'indiscrezione dei giorni scorsi viene smentita dall'arrivo, nel "vault digitale" di Epic Games Store, di Overcooked gratis.

Per il frizzante party game in salsa arcade e a tema culinario degli autori di Ghost Town, si tratta del secondo approdo nel catalogo dei giochi in regalo dello store PC di Epic: già nel luglio del 2019, infatti, gli iscritti al negozio hanno potuto riscattarne una copia gratuita e mantenerla per sempre nel proprio account.

Come avvenuto nel luglio dello scorso anno, quindi, anche stavolta chi desidera aderire all'iniziativa può farlo e acquisire una copia digitale di Overcooked su PC senza spendere neppure un soldo: l'offerta, accessibile attivando l'autenticazione a due fattori di Epic Store, è disponibile dal pomeriggio di oggi, giovedì 4 giugno, fino alle ore 17:00 italiane di giovedì 11 giugno 2020. Per chi desidera approfondire la conoscenza di questo titolo prima di scaricarlo gratuitamente dallo store Epic, sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di Overcooked a firma di Andrea Dresseno.