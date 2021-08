Epic Store: sviluppatori e editori possono ora pubblicare autonomamente sul marketplace

Epic Games Store ha recentemente introdotto la possibilità di pubblicare autonomamente i giochi sul noto marketplace degli autori di Fortnite. Questo vuol dire che case di sviluppo ed editori potranno lanciare i propri prodotti senza l'assistenza diretta di Epic Games.

Per quanto il controllo della società di Tim Sweeney sarà d'ora in avanti meno presente, software house e publisher dovranno in ogni caso rispettare determinate regole per ottenere il lasciapassare. Tra i requisiti richiesti per pubblicare su Epic Games Store, gli autori dovranno innanzitutto fornire un prodotto capace di installarsi su PC, avviarsi e girare senza problemi. Inoltre, le caratteristiche del gioco in questione dovranno rispecchiare pienamente quanto riferito nella descrizione presente sullo store. In caso sia presente il multiplayer online, dovrà risultare compatibile con Steam, Itch.io e tutte le altre piattaforme PC sulle quali il titolo verrà distribuito. Infine, niente pornografia, "contenuti illegali", materiale d'odio o discriminatorio, truffaldino o che violi le IP.



Al lancio del suo store, Epic Games aveva inizialmente deciso di verificare personalmente che ogni titolo rispettasse questi standard, andando così a prendere le distanze da Steam in termini di quality control. La piattaforma Steam è infatti stata spesso vittima di incursioni da parte di titoli piuttosto discutibili in termini di qualità e contenuti. Il cambio di politica adottato da Epic, ovviamente, non implica necessariamente che si verificherà una situazione parallela.

Dalla causa contro Apple, abbiamo scoperto che Epic Games Store potrebbe non essere profittevole fino al 2027.