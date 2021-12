Epic Store: dopo Tomb Raider gratis, un gioco 'divino' come primo regalo del 2022

Dopo la roboante conferma dei leak sulla trilogia di Tomb Raider gratis su Epic Store, i rappresentanti del negozio digitale di Epic Games chiudono nel migliore dei modi il 2021 svelando il nome del primo titolo che sarà offerto in regalo nel 2022.

Da oggi 30 dicembre e fino al pomeriggio di giovedì 6 gennaio 2022, gli appassionati di action adventure possono calarsi nei panni di Lara Croft e ripercorrere le sue gesta scaricando gratis le Definitive Edition di Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider e Shadow of the Tomb Raider. Come per tutti gli altri titoli offerti in regalo da Epic, anche stavolta chi aderisce all'iniziativa può mantenere per sempre i giochi nella propria ludoteca.

Con l'attuale promozione dedicata all'epopea di Square Enix giunge a conclusione il ricco programma sui 14 giorni di regali natalizi di Epic Store, per fare spazio già da inizio 2022 al ritorno dell'ormai consueta scaletta dei giochi gratis a cadenza settimanale.

Dalle ore 17:00 di giovedì 6 gennaio, tutti i possessori di un account Epic (l'iscrizione, lo ricordiamo, è totalmente gratuita) potranno riscattare una copia PC a zero euro di Gods Will Fall, il frizzante action dark fantasy sviluppato da Clever Beans e prodotto da Deep Silver con protagonisti degli eroici guerrieri celtici sopravvissuti alla disfatta del loro esercito.

Per un approfondimento ulteriore, su queste pagine trovate la nostra recensione di Gods Will Fall a firma di Marco Mottura, con tutte le considerazioni e le analisi sull'esperienza action ruolistica offerta dall'ultima fatica digitale di Clever Beans disponibile gratis da inizio gennaio su Epic Store.